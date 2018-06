Pela ‘Lei de Guardiola’, Palmeiras está fora da briga pelo Brasileirão

Considerado por muitos como um dos melhores técnicos de todos os tempos e responsável por ‘inovar’ o futebol, Pep Guardiola tem uma teoria curiosa, mas realista para definir os possíveis campeões de um torneio. Má notícia para os palmeirenses que idolatram o treinador, já que o Verdão estaria fora da disputa do título brasileiro.

No livro “Guardiola Confidencial”, o espanhol explica que um título de pontos corridos é ganho nas últimas oito rodadas e perdido nas oito primeiras. Se a ‘Lei de Guardiola’ funciona em todas as competições, certamente o Brasileirão é um exemplo de sucesso.

Analisando todas as edições de Campeonatos Brasileiros desde 2006, todos os campeões estavam presentes entre os sete primeiros colocados da tabela de classificação na oitava rodada do torneio.

No momento, o Palmeiras ocupa a sexta posição do torneio nacional, que já teve 12 rodadas disputadas antes da pausa para a Copa do Mundo. No entanto, logo após a disputa da oitava partida pela competição (derrota para o Cruzeiro no Mineirão), o Alviverde ocupava a metade da tabela.

O Maior Campeão do Brasil se reapresenta para treinos no dia 25. Três dias depois, segue rumo à América Central, onde o Verdão participará do Torneio Por La Paz de Colón entre os dias 28 de junho e 9 de julho. Já a reestreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro será em clássico contra o Santos, no dia 19 de julho, no Pacaembu.