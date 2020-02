Por Seleção e Copa, Luxa quer Dudu mais decisivo no Palmeiras

O atacante Dudu foi o protagonista da vitória sobre o Guarani, alcançada na noite desta quinta-feira. Ainda no início de sua quinta passagem pelo Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo acredita que o atleta pode brigar para disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, mas precisa aperfeiçoar a maneira de atuar.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, Dudu brilhou nos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016 e 2018. Apesar da condição de protagonista no futebol nacional durante os últimos anos, o atacante recebeu poucas oportunidades de vestir a camisa da Seleção.

“Tem que direcionar a vida profissional para uma Seleção Brasileira, jogar uma Copa do Mundo. Para isso acontecer, precisa dar um up na forma de jogar. Fazer mais gols, ser mais decisivo, chegar mais no gol e ser mais participativo, como ele tem procurado fazer”, afirmou o técnico.

Contra o Guarani, no jogo que marcou sua 300ª exibição pelo Palmeiras, Dudu foi bastante participativo. No primeiro tempo, após receber passe de Willian, definiu com sucesso diante de Jefferson. Na etapa complementar, porém, o atacante sofreu pênalti e desperdiçou sua cobrança.

“Tenho falado com o Dudu. É um grande jogador e está há cinco anos no Palmeiras. Faz jogos excelentes, mas tem momentos em que se fala se vai ou não vai. Acho que falta algo no sentido de vê-lo como um ídolo do Palmeiras, como outro que tivemos no clube”, disse Luxemburgo, profundo conhecedor do clube.

O técnico sublinhou que o tipo de mudança planejada para Dudu não é alcançada da noite para o dia e contou que vem treinando finalizações com o atacante. Único atleta de linha a completar a marca de 300 jogos pelo Palmeiras no século XXI, ele tem um total de 70 gols pelo clube.