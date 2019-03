Palmeiras viaja à Colômbia para enfrentar o Junior Barranquilla

O Palmeiras estreia na edição de 2019 da Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano Roberto Melendez. A delegação do clube alviverde embarcou no avião com destino à Colômbia já na tarde desta segunda-feira.

No período da manhã, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou o último treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol antes da viagem. No breve período aberto aos jornalistas, foi possível observar as presenças dos meio-campistas Gustavo Scarpa e Moisés no gramado.

A chegada da delegação palmeirense a Barranquilla está prevista para as 19h40 (de Brasília) desta segunda. Na terça, a programação oficial do clube inclui uma entrevista do zagueiro Gustavo Gomez às 14 horas e um último treinamento às 18 horas, apenas com o aquecimento liberado à imprensa.

O confronto entre Palmeiras e Junior Barranquilla será travado a partir das 21h30 (de Brasília) de quarta-feira. Uma possível formação tem Weverton; Mayke, Edu Dracena (Antônio Carlos), Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Felipe Pires e Borja (Deyverson).

