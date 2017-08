Palmeiras vende novo atleta das categorias de base para a Europa

O Palmeiras acertou a saída de mais um jogador de suas categorias de base para a Europa. Nesta quinta-feira, o volante Emerson Muller, de 19 anos, acertou sua transferência para o FC Lugano, da Suíça, por quatro temporadas.

“Estou muito feliz por ter assinado um contrato de quatro anos com um dos maiores clubes suíços. A cidade aqui é maravilhosa, aconchegante. A questão da língua já estou me adaptando porque é similar ao português. Já consigo me virar bem. Só o que me resta é começar a treinar, jogar e alçar voos maiores também”, disse o atleta.

Seguindo o modelo de negociação recente do clube, o Verdão irá manter 20 % dos direitos econômicos do atleta, garantindo um quinto do valor no caso de uma transferência futura. A previsão é de que o atleta integre as categorias de base do clube suíço para adaptação e, só então, seja promovido aos profissionais.

A negociação de Emerson Muller é a quinta de uma série recente do Palmeiras. A primeira foi do meia Vitinho, que já estava nos profissionais do Verdão e foi emprestado ao Barcelona B por empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões).

Em seguida, foi a vez do centroavante Iacovelli, que tinha apenas 14 minutos pela equipe profissional e era um dos artilheiros da base do clube. O jovem de 19 anos foi negociado em definitivo com o Estoril, de Portugal, com o Verdão também mantendo 20% dos direitos econômicos do atleta. Mesma situação do zagueiro Estigarribia, vendido ao Alavés, da Espanha.

Por fim, outro que seguiu para a Europa, mas por empréstimo, foi o atacante Gabriel Barbosa. Ele vai defender o Spal, da primeira divisão do Campeonato Italiano, até o fim da temporada europeia.