Palmeiras vende zagueiro e atacante da base para a Europa

O Palmeiras negociou em definitivo o atacante Iacovelli e o zagueiro Estigarribia, nesta segunda-feira. Os dois atletas das categorias de base alviverde foram vendidos para o Estorial, de Portugal, e Alavés, da Espanha, respectivamente.

A dupla de 19 anos tinha contrato com o Verdão até maior de 2018, e o clube não divulgou os valores das transações. Certo apenas que o Palmeiras manteve parte dos direitos econômicos dos atletas, o que poderá render lucro no futuro.

No caso do zagueiro, o Alviverde era dono de 80% dos direitos econômicos, enquanto detinha 100% do atacante.

Iacovelli era um dos artilheiros da base do Palmeiras e atuou durante 14 minutos pela equipe profissional, no início deste ano, quando entrou no decorrer da derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

Obrigado Palmeiras por tudo!! Sigo meu caminho pra Europa, mas levando lições e aprendizados gigantescos .. Foram muitos gols e um título! — Iacovelli (@_iacovelli9) 13 de agosto de 2017

Obrigado por ter realizado o meu grande sonho de ter estreado pelo profissional! Em um grande elenco, cheio de craques .. MAIOR DO BRASIL🐷💚 — Iacovelli (@_iacovelli9) 13 de agosto de 2017

Já Estigarribia não chegou a estrear como profissional, mas também fez treinos na Academia de Futebol com o elenco principal. Antes de chegar ao Verdão, há pouco mais de um ano, ele passou cinco temporadas na base do Fluminense.