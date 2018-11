Palmeiras trabalha parte técnica no CT visando despedida da temporada

Mesmo com o título brasileiro assegurado, o Palmeiras segue trabalhando visando a despedida da temporada e o jogo da taça, que acontece neste domingo, no Allianz Parque, contra o Vitória. Depois de abrir os treinos da última quarta e quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari fechou a atividade desta sexta, quando realizou um trabalho técnico na Academia de Futebol.

Realizado durante a tarde, o treinamento teve sua primeira parte com o elenco dividido em três grupos. No campo reduzido, os atletas aprimoraram o raciocínio rápido e a marcação, entre outros fundamentos. Depois, na parte final, os jogadores realizaram um trabalho específico de finalizações, lançamentos e cruzamentos sob os olhares da comissão técnica.

Veja também: Palmeiras confirma contratação de Arthur Cabral por cinco anos

Antes da atividade desta sexta, o elenco também posou para a foto oficial. O uniforme oficial de jogo, traje obrigatório para os cliques, ainda acabou aproveitado para o restante do treinamento pelos jogadores. O último treino da temporada será neste sábado, também fechado à imprensa, quando Felipão deve definir o time que entra em campo.

Campeão com uma rodada de antecedência, o Palmeiras receberá a taça do Campeonato Brasileiro neste domingo, no duelo contra o já rebaixado Vitória. Dono de 77 pontos, o Verdão ainda ostenta o posto de melhor ataque da competição, com 61 gols marcados, o de melhor defesa, com 24 tentos sofridos, e o status de time que menos perdeu, com apenas quatro reveses.

Além de todos esses feitos, o time do Palmeiras ainda bateu o recorde de invencibilidade na era dos pontos corridos, com 22 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota. Para o duelo contra o Rubro-Negro baiano, Felipão não poderá contar apenas com Willian, que sofreu um entorse de joelho direito e apresentou uma lesão no ligamento cruzado anterior. O atacante , inclusive, passará por cirurgia e deve ficas afastado dos gramados entre seis e nove meses.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com