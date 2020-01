Palmeiras irá mandar jogo contra o Oeste no Pacaembu

As obras de instalação da grama sintética no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, irão forçar o time a mandar os primeiros jogos do Campeonato Paulista em campos alternativos.

Como já estava definido, o clássico contra o São Paulo, na segunda rodada, será realizado no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, em Araraquara. A novidade agora fica por conta da partida diante do Oeste, na terceira rodada, que foi transferida para o Pacaembu.

O campo foi bastante utilizado pelo alviverde em 2019. Ao todo, foram sete partidas do clube no Pacaembu, somando cinco vitórias, um empate e uma derrota. A temporada passada, inclusive, ficou marcada como o ano em que o Palmeiras mais mandou jogos fora do Allianz Parque, desde sua inauguração em 2015.

Se o cronograma for seguido, o time volta à sua arena na sexta rodada, na partida contra o Mirassol, no dia 16 de fevereiro. O Verdão estreia no Paulistão na próxima quarta-feira, contra o Ituano, fora de casa.