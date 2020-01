Palmeiras inicia remoção da grama natural do Allianz Parque

O Palmeiras inicia nessa semana a troca de gramado do Allianz Parque. Nesta domingo, o clube começou a remoção da grama natural, que dará lugar à sintética na casa alviverde.

Dessa forma, quem realizou a última atividade sobre o gramado foi o elenco feminino o Verdão. No último domingo, as atletas realizaram um treino aberto para a torcida no Allianz, como uma maneira de se apresentarem aos palmeirenses.

O clube ainda não fechou o cronograma da troca do gramado, mas a tendência é que tudo fique pronto apenas em fevereiro. Dessa forma, o Palmeiras deve jogar os seus dois primeiros jogos como mandante no Campeonato Paulista em outro estádio. No dia 26 de janeiro, o Verdão tem clássico contra o São Paulo, já no dia 29 pega o Oeste.

A expectativa, portanto, é que a estreia da grama sintética seja realizada no confronto contra o Mirassol, no dia 16 de fevereiro, pela sexta rodada do Paulista.

A ideia de instalar o gramado sintético no Allianz Parque agrada tanto o Palmeiras quanto a WTorre. A expectativa é diminuir significativamente o período necessário para readequar a arena ao futebol após eventos de outra natureza. Além disso, a construtora espera que o custo de manutenção também diminua.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com