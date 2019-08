Palmeiras empresta lateral Fabiano ao Boavista, de Portugal

Após rumores no último domingo, foi confirmado o empréstimo do lateral-direito Fabiano, do Palmeiras, ao Boavista, de Portugal. Pouco utilizado por Luis Felipe Scolari, ele sai justamente quando Mayke se lesionou e desfalcará a equipe para o restante do ano.

“Fabiano Leismann é reforço! Fabiano, defesa direito brasileiro de 27 anos e 1,88m, chega ao Boavista por empréstimo do Palmeiras por uma temporada, com opção de compra no final da mesma”, diz a publicação do Twitter oficial do clube português.

Fabiano tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2021. Autor do gol do título do Brasileiro de 2016 em cima da Chapecoense, ele esteve na mira do Internacional no começo do ano, que queria extensão do contrato de empréstimo e não conseguiu, e depois do Fluminense, mas permaneceu no Palmeiras, onde perdeu a concorrência para Marcos Rocha, Mayke e até mesmo Jean, volante improvisado.

Ele chegou ao Palmeiras em 2016 por empréstimo, após passagem pelo Cruzeiro. Em 2017, a diretoria fechou a contratação em definitivo, pagando R$ 2 milhões e com a troca com o lateral-esquerdo Fabrício. Em 2018, ele foi emprestado ao Inter, onde atuou em 29 oportunidades.