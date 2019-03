Palmeiras anuncia 21 mil ingressos vendidos para jogo de terça-feira

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e Novorizontino está marcado para as 21 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio do Pacaembu. Segundo nota publicada no site oficial pelo clube alviverde, 21 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até a tarde de segunda.

Os bilhetes para a segunda partida pelas quartas de final do Campeonato Paulista estão à venda para todos os interessados. Os integrantes do programa de sócio-torcedor do Palmeiras tiveram prioridade na compra dos ingressos até às 10 horas de domingo.

O Palmeiras precisa novamente recorrer ao Pacaembu para mandar o jogo por conta de shows do astro Paul McCartney no Allianz Parque. Como houve empate por 1 a 1 em Novo Horizonte, o time que vencer garante a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, enquanto nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.