Último ensaio do Palmeiras tem Luan em campo e Goulart poupado

O Palmeiras encerrou a preparação para buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista na tarde desta segunda-feira. O zagueiro Luan esteve em campo e pode ser relacionado para o jogo decisivo contra o Novorizontino, enquanto o atacante Ricardo Goulart trabalhou apenas na parte interna da Academia de Futebol.

Luan sofreu estiramento muscular na coxa esquerda no empate sem gols contra o Santos, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Inativo desde o dia 23 de fevereiro, data do clássico, o zagueiro tem chance de integrar a delegação contra o Novorizontino, mas seu aproveitamento como titular é improvável.

Como de costume, Felipão permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os primeiros 10 minutos do treinamento. Durante o breve período aberto à imprensa, foi possível observar a presença de Luan em campo. Já Goulart, seguindo programação própria, e Moisés, com a região da costela machucada, não estiveram no gramado.

Convocados por suas respectivas seleções, o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez seguem como desfalques para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Assim como o atacante Deyverson, em recuperação de problema físico.

O centroavante colombiano Miguel Borja, em fase ruim, manteve a rotina de desperdiçar grandes oportunidades em Novo Horizonte e corre risco de perder espaço para Arthur Cabral. O jovem recém-chegado, fortalecido pela estreia com gol, é cotado a ganhar uma chance entre os titulares.

O jogo entre Palmeiras e Novorizontino está marcado para as 21 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio do Pacaembu. Após empate por 1 a 1 no interior, o time que vencer garante presença na semifinal e nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.