Palmeiras abre Pacaembu para rodada dupla com o Flamengo na base

O Palmeiras espera receber o apoio de sua torcida em partidas da base nesta quinta-feira. Com entrada gratuita no Pacaembu, a equipe alviverde terá pela frente a Supercopa sub-17, às 15h30 (de Brasília), e a primeira partida da decisão do Brasileiro sub-20, às 18h30. O adversário nos dois confrontos é o Flamengo.

O Verdão garantiu a vaga na Supercopa sub-17 após vencer a Copa do Brasil em outubro, com vitória sobre o São Paulo na final. O time comandado por Artur Itiro obteve o melhor ataque, com 35 gols marcados, além dos dois artilheiros da competição: João Pedro (8 gols) e Gabriel Silva (7 gols). O Rubro-Negro se classificou como vencedor do Brasileiro da categoria, em agosto.

No sub-17, o Palmeiras acumula resultados positivos, entre eles o bi Mundial de Clubes, em 2018 e 2019, e o Paulista de 2018, além de outras conquistas. Com os mandos definidos por sorteio, o segundo jogo da decisão está marcado para terça-feira, às 21h30, em local a ser definido.

O sub-20 alviverde, por sua vez, busca o bicampeonato brasileiro. Para chegar a mais uma decisão, o time palestrino eliminou o Vasco na semifinal de forma emocionante, com um gol nos instantes derradeiros. O time ainda ostenta o tri consecutivo do Paulista.

Na primeira fase do Nacional, o Palmeiras bateu o Flamengo por 1 a 0 em Diadema. O duelo de volta da decisão está programado para este domingo, mas não tem horário e local definidos.

No profissional, Verdão e Rubro-Negro Carioca têm protagonizado uma série de polêmicas. Após conquistar a Copa Libertadores, o atacante Gabigol provocou o time paulista, que foi defendido pelo ex-goleiro Marcos em suas redes sociais.