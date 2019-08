Novela, café e resenha: os bastidores do Palmeiras antes do Derby

O Palmeiras saiu de Itaquera com o empate em 1 a 1 neste domingo, chegando a 28 pontos e ficando a quatro do líder Santos na tabela. Mas, na véspera da partida a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari teve de lidar com um protesto ameaçador na porta da Academia de Futebol pela falta de bons resultados, algo que gerou uma grande reflexão do elenco nos bastidores.

A concentração do Verdão na Academia de Futebol teve de tudo. O técnico Luiz Felipe Scolari revelou que nem mesmo prestes a enfrentar o principal rival do Palmeiras abriu mão de assistir à novela “A dona do pedaço”, mas também contou sobre as conversas que teve com parte do elenco durante as longas horas de estadia no CT.

“Assisto novela, Maria da Paz [protagonista da novela ‘A dona do pedaço’], depois fui tomar café, havia dez jogadores no café, e ficamos conversando até 23h30 sobre como nós nos comportamos ano passado. O foco foi deles [jogadores], não meu”, disse Felipão.

“Fiquei ouvindo o porquê de algumas coisas estarem acontecendo esse ano, as equipes viram que substituímos assim, assado. Uma série de detalhes que me deixou muito satisfeito. Hoje de manhã, quando conversamos com o grupo que ia sair jogando, vimos ainda mais o foco que eles tinham”, completou o treinador palmeirense, fazendo questão de externar o orgulho por ver seus atletas empenhados em evoluir.

Fato é que, apesar de toda a aplicação do elenco para conquistar um resultado positivo no Derby, o Palmeiras novamente não venceu no Campeonato Brasileiro. Desde o fim da Copa América, o Verdão ainda não somou três pontos na competição nacional e acabou perdendo a liderança para o Santos. Entretanto, nem a fase ruim do time faz Felipão perder a confiança de que a história será outra em questão de tempo.

“Se nós mantivermos o foco de antes da Copa América, vamos progredir ainda mais do que progredimos nesses três últimos jogos. Eu vejo esse progresso e acho que vamos melhorar ainda mais para os jogos futuros”, completou.

