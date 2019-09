Mesmo com vitória Felipe Melo admite Palmeiras aquém de sua capacidade

Felipe Melo adotou um discurso pés no chão após a quarta vitória consecutiva do Palmeiras sob o comando do técnico Mano Menezes. Neste domingo, o Verdão visitou o Fortaleza e acabou saindo de campo com o triunfo por 1 a 0, entretanto, o resultado não satisfez um dos destaques do Verdão.

“Foram fases distintas do jogo. Para mim, é muito importante ajudar o time nessa idade, sabia da dificuldade que seria aqui, pedi a Deus para duplicar minha força. O resultado foi muito importante, lutamos até o final. Tecnicamente fomos aquém do que somos capazes, mas a vontade fez com que conquistássemos esses 3 pontos muito importantes”, disse Felipe Melo à TV Globo.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 42 pontos, mantendo a distância de três tentos para o líder Flamengo. Um resultado positivo neste domingo, fora de casa, era fundamental para o Verdão não deixar o Rubro-Negro carioca desgarrar na ponta da tabela, objetivo cumprido pelos comandados de Mano Menezes.

“Vamos seguir sonhando, caminhando, com muita humildade. Mais um jogo sem tomar gols, o que é muito importante. Vamos continuar nessa sequência, se Deus quiser”, completou Felipe Melo, ressaltando a sequência de três partidas sem sofrer gols.

O Palmeiras agora volta o foco para o duelo com o CSA, na próxima quinta-feira, no estádio do Pacaembu, partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e que pode fazer com que a equipe cole no Flamengo em caso de tropeço do time carioca diante do Internacional.