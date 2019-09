Marcos Rocha celebra vitória e diz: “Vamos buscar o Flamengo”

Marcos Rocha não escondeu a empolgação após mais uma vitória do Palmeiras sob o comando de Mano Menezes, a quarta consecutiva. Neste domingo, o lateral-direito do Verdão comemorou o triunfo por 1 a 0 em cima do Fortaleza, pela primeira rodada do returno do Brasileirão, e assegurou que o time irá buscar o Flamengo na tabela.

“Foi importante vencer, abrimos uma diferença em relação ao Santos e vamos buscar o Flamengo”, afirmou Marcos Rocha ao Premiere, se referindo a distância de cinco pontos para o Peixe, terceiro colocado, e de três pontos para o líder Flamengo.

Neste domingo, o lateral-direito do Palmeiras recebeu seu terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na próxima quinta-feira, contra o CSA, no Pacaembu. Contra o Fortaleza, Marcos Rocha não conseguiu fazer a diferença e teve de lidar com a falta de criatividade ofensiva, algo que ele espera não se repetir no compromisso seguinte do Verdão no Brasileiro.

“A gente trabalhou bastante, buscamos corrigir os erros do elenco, vamos evoluindo. Acho que falta um pouco de confiança ainda, colocar a bola no chão, ter mais iniciativa na parte final do campo”, completou.

O lateral palmeirense também recordou a última vez que sua equipe havia jogado no Castelão. Contra o Ceará, no dia 20 de julho, o Verdão acabou surpreendido pelos donos da casa e sofreu a derrota por 2 a 0 logo depois da eliminação para o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil.

“Nem pensamos naquele jogo do Ceará, a gente vinha de uma eliminação, tivemos oportunidades, não fizemos gols, sofremos, saímos derrotados. A crise se instalou depois daquilo”, concluiu.

