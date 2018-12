Sem “canela em dividida”, Marcos celebra título e posa com taça

O ex-goleiro Marcos vibrou com o título do Campeonato Brasileiro, assegurado pelo Palmeiras de maneira antecipada. Na tarde desta quarta-feira, na sede da Faculdade das Américas (FAM), patrocinadora do clube, o ídolo posou para fotos com torcedores ao lado da taça e brincou ao celebrar a conquista.

“Não dei um pulo nem coloquei minha canela em dividida e estou aqui comemorando o título. Ficamos felizes, porque, com todo o investimento e profissionalização que o Palmeiras tem hoje, nada mais justo do que faturar um título tão importante como o Brasileiro”, disse Marcos à TV Gazeta.

Aposentado desde 2012, o goleiro viu o clube recuperar o protagonismo nas últimas temporadas ao ganhar a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018. Ao falar sobre o último título nacional, Marcos tratou de valorizar a conquista.

“O que o torcedor sempre quis é um time competitivo. A gente sabe que, ganhar todo ano, é difícil. São muitas competições, grandes times. Dentro do campo, é 11 contra 11. O Palmeiras disputou um campeonato complicado e conseguiu levantar o caneco. Até a penúltima rodada, estava tudo em aberto”, comentou.

Trajado com um uniforme de goleiro, ao lado da taça de campeão brasileiro, Marcos atendeu uma série de torcedores na sede da FAM. Um dos principais ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro ainda se surpreende com o carinho dos fãs, alguns com tatuagens em sua homenagem.

“Eles falam: ‘Obrigado pelo que você fez pelo Palmeiras’. Fico até com vergonha, parece que só fiz coisa boa pelo clube. Ainda bem que o pessoal esquece os frangos e erros que cometi. Às vezes, as pessoas chegam chorando ou tremendo. Eu também me sinto orgulhoso por saber que minha carreira foi benfeita”, afirmou.