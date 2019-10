Contra o Avaí, Palmeiras não quer reeditar sofrimento do jogo contra a Chape

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está a dez pontos do Flamengo e não pode pensar em tropeçar para permanecer sonhando com a conquista do título da competição. Neste domingo, às 18h, o Verdão terá pela frente o Avaí, na Ressacada, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

A equipe catarinense tornou-se a lanterna do campeonato após perder para o São Paulo e a Chapecoense empatar com o Goiás. O Leão da Ilha tem o mesmo número de pontos e vitórias do que o time de Chapecó, porém tem saldo de gols inferior.

Na 26ª rodada, na quarta-feira da última semana, o Palmeiras recebeu a Chapecoense, no Allianz Parque. Naquele momento, a equipe era a lanterna do Brasileirão e trouxe dificuldade para o Verdão, que só conseguiu sair com a vitória aos 54 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Felipe Melo. Pouco antes do Alviverde balançar as redes, Weverton salvou o time ao fazer grande defesa em chute de Roberto.

Na partida válida pela nona rodada do Brasileirão, no primeiro turno, o Palmeiras derrotou o Avaí por 2 a 0, no Allianz Parque. Na primeira etapa, Deyverson recebeu nas costas da zaga e tocou por cima do goleiro para abrir ao placar. Na segunda metade do jogo, Lucas Lima encontrou Bruno Henrique, que dominou e bateu de fora da área para ampliar.

Com 27 rodadas disputadas, o Palmeiras ainda está invicto em partidas contra Avaí, Chapecoense, CSA e Cruzeiro, times que estão na zona de rebaixamento. Até o momento, são cinco vitórias e um empate nos confrontos contra equipes do Z4.

O Palmeiras está com 54 pontos somados no Campeonato Brasileiro. Depois de enfrentar o Avaí, neste domingo, o Verdão terá pela frente o São Paulo, na quarta-feira, às 19h30.