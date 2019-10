Mano crê em lesão de L. Adriano e já tem quatro desfalques confirmados

Há três rodadas sem vencer, o Palmeiras tenta findar a série no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo. Com o centroavante Luiz Adriano ainda como dúvida, o técnico Mano Menezes já tem quatro desfalques certos para o confronto com o adversário do Rio de Janeiro.

O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez foram convocados para defender Brasil e Paraguai, respectivamente. Na derrota contra o Santos, o volante Felipe Melo recebeu o terceiro cartão amarelo e o atacante Willian acabou expulso pelo árbitro Flavio de Souza.

Já Luiz Adriano, poupado por desgaste físico contra o Atlético-MG, foi escalado como titular na Vila Belmiro, mas passou apenas 23 minutos em campo e deixou o gramado com dores na coxa direita. “Pelo relato do jogador, provavelmente temos uma lesão muscular”, disse Mano Menezes.

Por outro lado, o treinador contará com retorno do atacante Deyverson, que cumpriu suspensão automática na derrota diante do Santos. O lateral direito Mayke e o meio-campista Ramires, vitimados por problemas físicos, estão em processo de transição.

“Contamos com um ótimo elenco e não tenho o direito de reclamar se algum jogador vai ficar fora ou não”, disse Mano Menezes, minimizando a série de desfalques. “Vamos escolher os jogadores para iniciar e fazer um bom jogo diante do Botafogo”, acrescentou.

Santos e Palmeiras têm os mesmos 47 pontos ganhos, mas o time alvinegro contabiliza uma vitória a mais (14 a 13) e, portanto, detém o segundo lugar. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Mano Menezes enfrenta o Botafogo às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Pacaembu.