Luxa vê Rony pronto para estrear e diz que Palmeiras está “atento ao mercado”

Regularizado no BID e inscrito no Campeonato Paulista, o atacante Rony está apto a estrear pelo Palmeiras. Em campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo também enxerga o novo camisa 11 pronto. Em resumo semanal publicado pelo canal oficial do Verdão, o comandante admitiu que pensa em escalar o ex-jogador do Athletico-PR já no clássico deste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Pacaembu.

“A chegada do Rony foi providencial. É um jogador que se encaixa no perfil do futebol que se joga hoje, de velocidade, agudo, vertical. Já treinou na equipe principal, então existe a possibilidade ele começar jogando. Ou vamos manter a equipe que vinha jogando. Mas ele está pronto. Se eu quiser escalá-lo, não vai ter nenhum problema”, declarou o treinador.

Sexta-feira é dia de ouvir o Luxa sobre os treinamentos da semana! O professor também falou sobre Rony, Gabriel Menino, Conmebol Libertadores e muito mais. Confira tudo na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/00F9DMlbg9 #AvantiPalestra pic.twitter.com/uUhTQQtSYZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2020

Luxa ainda afirmou que, com a chegada de Rony, o Palmeiras está “caminhando para a definição do elenco para a temporada”, mas segue de olho no mercado.

“Tive uma palestra muito boa com os jogadores, mostrando a importância que tem a definição do elenco. Está todo mundo satisfeito, mas claro que faltam algumas coisas a serem feitas. Estamos atentos a tudo que está acontecendo a nível de mercado e em relação às nossas necessidades. Temos um elenco muito forte, mas para ganhar deve-se praticar essa força dentro do campo. E essa é a minha cobrança”, completou.

Depois de enfrentar o Santos pelo Paulistão, o Palmeiras tem pela frente a estreia na Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira (4), às 19h15 (de Brasília), o Verdão encara o Tigre no Estádio Monumental Victoria, na Argentina, pela abertura do Grupo B do torneio continental.