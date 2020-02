Artilheiro do Palmeiras no século, Dudu é cobrado para ser ainda mais goleador

Dudu completou 300 jogos pelo Palmeiras na última quinta-feira. O atacante é o artilheiro do clube no século e no Allianz Parque, mas para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o camisa 7 ainda pode fazer mais gols.

“Ele está cobrando bastante isso de mim (fazer mais gols). A gente está sempre fazendo finalizações após os treinos. Ele está cobrando muito isso de mim. Fico feliz porque sabemos que o treinador cobra de quem gosta e de quem sabe que tem qualidade para render”, contou Dudu após a vitória do Verdão sobre o Guarani.

“Fico feliz por ele estar dando essa atenção para mim. É um treinador muito importante no futebol e para o Palmeiras”, seguiu o atacante.

Para o camisa 7, ainda é difícil dizer qual a cara do Palmeiras sob comando de Luxa; o que é inegável, é que o treinador está tentando mudar o que era feito antes.

“Meio difícil de falar ainda. Só sete jogos. Sabemos da qualidade do Felipão, do Mano e do Vanderlei agora, com a filosofia que ele está tentando implantar. A gente vai poder falar melhor sobre isso no meio para o final do ano. A gente está encorpando bem e fazendo o que ele pede, que é o mais importante”, concluiu.

O Palmeiras volta a campo apenas no sábado dia 29, para clássico contra o Santos no Pacaembu, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

