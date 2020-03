Luxa indica só três titulares e um estreante: veja escalação provável

O Palmeiras realizou seu último treinamento para enfrentar a Ferroviária durante a ensolarada manhã desta sexta-feira, no Allianz Parque. Como pega o Guaraní pela Copa Libertadores na terça, o técnico Vanderlei Luxemburgo manteve apenas três jogadores que foram titulares na vitória contra o Tigre e indicou uma estreia.

O time titular foi formado por Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron, Rony e Luan Silva. Weverton, Gustavo Gomez e Rony são os três que começaram contra o Tigre e Luan Silva, o estreante.

Assim, Gabriel Menino, Matias Viña, Bruno Henrique, Ramires, Dudu, Willian e Luiz Adriano devem ser preservados no confronto com a Ferroviária. Já Felipe Melo, advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Santos, precisa cumprir suspensão automática.

O lateral direito Marcos Rocha iniciou a temporada como titular, mas sofreu lesão no tornozelo contra a Ponte Preta e precisou sair ainda no primeiro tempo. Após perder as últimas quatro partidas do Palmeiras, o jogador deve voltar à equipe principal.

No ataque, a tendência é que Luan Silva enfim dispute sua primeira partida com a camisa do Palmeiras. Emprestado pelo Vitória-BA e atrapalhado por lesões no início, o atacante de apenas de 21 anos de idade chamou a atenção de Luxemburgo ao se destacar nos treinamentos.

O duelo entre Palmeiras e Ferroviária, pela nona rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Já o confronto com o Guaraní, pela segunda rodada da Copa Libertadores, será realizado às 21h30 de terça-feira.