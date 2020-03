Com Felipe Melo suspenso, veja opções de Luxa para vaga na defesa

Após estrear de maneira bem-sucedida na Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções ao Campeonato Paulista. Com o veterano Felipe Melo como desfalque certo, o time alviverde entra em campo para enfrentar a Ferroviária às 17 horas (de Brasília) deste sábado, pela nona rodada, no Allianz Parque.

Escalado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo como zagueiro, Felipe Melo forma ao lado de Gustavo Gomez uma das melhores defesas do Campeonato Paulista, já que Palmeiras e Novorizontino sofreram apenas três gols. Sem o titular, Luan e Vitor Hugo são as principais alternativas.

Vitor Hugo conquistou uma posição no time titular do Palmeiras no ano passado, mas passou por cirurgia na região da virilha no último mês de dezembro. Plenamente recuperado, o zagueiro vem treinando sem restrições na Academia de Futebol e está pronto para estrear em 2020.

Luan, por sua vez, tem mais ritmo de jogo que seu concorrente, uma vez que já disputou cinco partidas pelo Palmeiras em 2020. Na recente vitória sobre o Tigre, pela Copa Libertadores, o zagueiro de 26 anos foi colocado em campo durante o segundo tempo.

O Palmeiras faz seu último treinamento antes do jogo contra a Ferroviária na manhã desta sexta-feira, no Allianz Parque. Cotado para ser titular no lugar do suspenso Felipe Melo, Luan concederá entrevista após a movimentação no gramado sintético da arena.

Como enfrenta o Guaraní na terça-feira pela Copa Libertadores, Vanderlei Luxemburgo pode preservar algumas peças contra a Ferroviária, mas planeja manter a base do time titular. O experiente Ramires, que sofreu uma pancada contra o Tigre, não deve ser utilizado no duelo pelo Campeonato Paulista.