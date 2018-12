Leila diz que não sai do Palmeiras: “Vão ter que me engolir”

A conselheira do Palmeiras, Leila Pereira, assegurou neste sábado que a Crefisa vai continuar no Palmeiras pelos próximos três anos. Apesar de mostrar certo incômodo com a falta de resposta sobre a Blackstar International Limited, empresa que protocolou interesse em patrocinar o clube pouco antes da eleição presidencial, ela admitiu que a principal patrocinadora do Verdão seguirá sua parceria.

“A minha intenção é ficar no Palmeiras por mais três anos. Mas agora apareceu essa carta dois dias antes da eleição. Precisa, se o Palmeiras decidir…”, começou Leila, em entrevista ao Fox Sports, deixando o receio de lado ao ouvir um “para, Leila” do entrevistador. “Eu quero (ficar), eu não saio do Palmeiras, quero passar meus últimos dias no Palmeiras. As pessoas vão ter que me engolir”, afirmou.

Na reta final das eleições presidenciais, a chapa de oposição, encabeçada por Genaro Marino, registrou no clube um documento que apresenta o interesse da Blackstar International Limited, que estaria disposta a pagar até mais do que a Crefisa. Ganhador do pleito, Galiotte, que ocupará o cargo justamente pelo próximo triênio, destacou o momento em que o assunto surgiu.

“O fato é que, coincidentemente, a carta de intenções chegou ao clube um dia antes da eleição. De maneira curiosa, mas ficamos muito satisfeitos, de qualquer modo, de o Palmeiras ser procurado pelo mercado. É um reconhecimento de que estamos no caminho certo”, afirmou o presidente à Gazeta Esportiva, durante a entrega do Troféu Mesa Redonda, na terça feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar do interesse da empresa que atua em Hong Kong e no Oriente Médio, a tendência é que o Palmeiras renove com a Crefisa, empresa da conselheira Leila Pereira, aliada de Galiotte. Questionada se poderia estender o patrocínio a outro clube do país, Leila agradeceu principalmente a recepção que teve no Vasco, no jogo que deu o título do Brasileiro aos palmeirenses. Negou, porém, qualquer chance de nova parceria.

“Foi muito engraçado porque nós estávamos no camarote. Quando me viram, começaram a gritar “au, au, au, tia Leila é bacalhau”. Falei: “gente, não acredito”. Eu respeito demais o torcedor porque a paixão que o torcedor tem pelo clube é demais”, relembrou, antes de expor sua decisão.

“Eles gritando “Crefisa, vem, vem vem”. Era o time adversário. Fiquei emocionada. A tia Leila não é bacalhau, a tia Leila é porco, mas eu fiquei emocionada. Só que não tem condição, eu tenho meus compromissos já”, avaliou, negando-se a dizer qual seria o jogador dos seus sonhos

“Estive com o pai do Neymar, fui ver PSG e Real Madrid, em Paris. O Neymar estava machucado, no Brasil. Mas é algo completamente fora (da realidade). Eu não tenho sonho, sou uma pessoa com os pés no chão. Nada é impossível, mas, calma, não dá para falar nada agora. Me aguardem”, concluiu.