Com Crefisa encaminhada, Galiotte promete analisar Blackstar

O Palmeiras já tem um acordo encaminhado para renovar o patrocínio com a Crefisa, válido apenas até o final da temporada. Antes de confirmar a extensão do vínculo, o presidente Maurício Galiotte promete analisar as intenções da Blackstar International Limited, empresa que atua nos ramos de energia e bioenergia.

Na reta final das eleições presidenciais, a chapa de oposição, encabeçada por Genaro Marino, registrou no clube um documento que apresenta o interesse da Blackstar International Limited, que estaria disposta a pagar até mais do que a Crefisa. Ganhador do pleito, Galiotte destacou o momento em que o assunto surgiu.

“O fato é que, coincidentemente, a carta de intenções chegou ao clube um dia antes da eleição. De maneira curiosa, mas ficamos muito satisfeitos, de qualquer modo, de o Palmeiras ser procurado pelo mercado. É um reconhecimento de que estamos no caminho certo”, afirmou o presidente à Gazeta Esportiva.

Apesar do interesse da empresa que atua em Hong Kong e no Oriente Médio, a tendência é que o Palmeiras renove com a Crefisa, empresa da conselheira Leila Pereira, aliada de Galiotte. Após o recente jogo decisivo contra o Vasco, ela deu como certa a extensão do vínculo por três anos, tempo da segunda gestão do atual presidente.

“Vamos, sim, procurar entender melhor (o interesse da Blackstar) e, depois, analisar. Dependendo da situação, a gente conversa com a Crefisa. Dependendo da situação, a gente mantém a Crefisa. Enfim, vamos entender exatamente o que é essa proposta, quem é responsável por isso e, depois de ter todos os detalhes, definir a vida”, declarou Galiotte.

