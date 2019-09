Jogadores do Verdão recebem grande carinho da torcida em Fortaleza

Na última vez em que esteve no Ceará, o elenco do Palmeiras foi alvo de um grande protesto. A torcida vinha irritada com a eliminação da equipe para o Internacional na Copa do Brasil e chegou a jogar pipocas na delegação. Em seguida, o clima no clube até piorou com a queda na Libertadores e a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Agora, a situação é diferente e neste sábado o próprio Verdão divulgou imagens com os atletas recebendo o carinho em Fortaleza durante o treino da manhã deste sábado.

Vários jogadores foram até grade que separa a arquibancada do campo, distribuíram autógrafos e tiraram fotos. O Palmeiras realizou a última atividade antes do jogo contra o Fortaleza, neste domingo, no Castelão, na primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o clima no clube mudou e agora a confiança foi retomada para brigar pelo título brasileiro. O Verdão terminou o primeiro turno em segundo lugar, com 39 pontos, apenas três atrás do líder Flamengo.