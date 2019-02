Jailson reconhece desempenho abaixo do esperado do Palmeiras

Jailson ganhou a oportunidade de disputar como titular o confronto com a Ferroviária, realizado na noite de domingo, pelo Campeonato Paulista. Na saída do gramado da Fonte Luminosa, o goleiro reconheceu que o desempenho do Palmeiras em Araraquara foi abaixo do esperado.

No primeiro tempo, após receber cruzamento de Dudu, Carlos Eduardo desperdiçou grande chance ao cabecear para fora. Na etapa complementar, Miguel Borja também perdeu oportunidade proporcionada por Ricardo Goulart. Apesar das duas boas chegadas ao ataque, o Palmeiras teve atuação apática.

“Não fizemos um grande jogo. Sabemos que nossa equipe pode mais”, afirmou Jailson em entrevista ao Premiere. “Sabemos também a importância do campeonato e somamos um ponto. A Ferroviária é uma excelente equipe e temos que dar os parabéns a eles”, acrescentou.

No Estádio da Fonte Luminosa, Jailson teve a oportunidade de disputar sua segunda partida como titular na temporada. Em uma concorrência acirrada com Weverton e Fernando Prass, o goleiro tratou de valorizar o elenco à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.

“Na nossa equipe, pode colocar A, B, ou C, que todo mundo vai dar conta do recado. Então, o Palmeiras está bem servido não só de goleiros, como também de jogadores (de linha)”, disse Jailson, que fez bela defesa em chute de Anderson Uchoa no primeiro tempo.

Questionado sobre o revezamento no gol, Felipão também exaltou seus pupilos. “Troca o Jailson, coloca o Prass, coloca o Weverton. São três goleiros maravilhosos. Não tenho problema nesse quesito. E, se precisar colocar o Matheus, menino que veio dos juniores, também está fazendo cada treinamento espetacular”, contou.