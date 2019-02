Goulart estreia, Palmeiras perde chances e empata em Araraquara

O atacante Ricardo Goulart disputou a primeira partida com a camisa do Palmeiras na tarde deste domingo. No Estádio da Fonte Luminosa, com seu principal reforço em campo, o time alviverde desperdiçou duas boas chances de gol e ficou no empate por 0 a 0 com a Ferroviária.

Com 14 pontos ganhos, dois a mais do que o Novorizontino, o Palmeiras permanece instalado na primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista. Já a Ferroviária chega aos nove pontos e figura na liderança do Grupo C, uma vez que supera o Bragantino nos critérios de desempate.

Pela oitava rodada do torneio estadual, o Palmeiras volta a campo para o clássico contra o Santos às 19 horas (de Brasília) de sábado, no Allianz Parque. Já a Ferroviária encara o Oeste às 17h30 da próxima segunda-feira, novamente no Estádio da Fonte Luminosa.

O Jogo – As melhores chances do Palmeiras durante o primeiro tempo foram em jogadas aéreas. Logo no começo da partida, o atacante Dudu levantou na área em cobrança de falta e o zagueiro Gustavo Gomez desviou levemente de cabeça, com perigo para o goleiro Tadeu.

O Palmeiras manteve o domínio das ações, mas teve dificuldades para criar oportunidades claras de gol. Em nova cobrança de falta, Lucas Lima cruzou e o zagueiro Luan completou de cabeça. O goleiro Tadeu, bem posicionado, defendeu com firmeza.

Após intervenção providencial de Jailson em chute disparado por Anderson Uchoa, o Palmeiras construiu sua primeira grande chance. Dudu roubou a bola pela esquerda e, de canhota, cruzou na medida para o atacante Carlos Eduardo, livre, cabecear para fora.

Com mais uma atuação decepcionante, Carlos Eduardo acabou trocado no intervalo por Felipe Pires, que entrou bem, mas precisou sair aos nove minutos, já que não conseguiu permanecer em campo após receber entrada dura de Anderson Uchoa. Felipão, então, resolveu lançar Ricardo Goulart.

Em uma jogada com a participação do estreante, o Palmeiras perdeu mais uma grande chance. Após receber de Lucas Lima, Ricardo Goulart tocou de primeira e deixou Borja na cara do gol. O colombiano, no entanto, bateu fraco e o goleiro Tadeu conseguiu defender.

Os últimos minutos da etapa complementar foram de poucas emoções em Araraquara. Em um lance pitoresco, ao ver Borja hesitar com a bola dominada, Lucas Lima resolveu tomá-la para dar continuidade ao ataque, que acabou não dando em nada.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 x 0 PALMEIRAS

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data: 17 de fevereiro de 2019, domingo

Horário: 17h (Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Marco Antonio de Andrade Motta Junior e Bruno Salgado Rizo

Cartões amarelos: Anderson Uchoa (FER);

FERROVIÁRIA: Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Julinho (Alisson); Anderson Uchoa (Higor Meritão), Tony e Felipe Matheus; Felipe Ferreira (Diego), Maurinho e Lúcio Flavio

Técnico: Vinícius Munhoz

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Carlos Eduardo (Felipe Pires e depois Ricardo Goulart), Dudu e Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari