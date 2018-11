Hyoran se diz recuperado de lesão e pronto para ajudar o Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, no Allianz Parque, podendo confirmar o título brasileiro desde que tenha uma combinação favorável de resultados e, acima de tudo, triunfe diante do América Mineiro, que briga contra o rebaixamento nas últimas rodadas. E sem poder contar com Gustavo Scarpa, suspenso, o técnico Luiz Felipe Scolari deve ganhar uma nova opção para o meio-campo: Hyoran.

Recuperado de uma lesão muscular na panturrilha contraída na partida contra o Flamengo, pela 31ª rodada, Hyoran foi desfalque desde então, mas retorna para as últimas três rodadas da competição, quando o Verdão está mais próximo de erguer a taça. Segundo o próprio jovem meia, suas condições físicas plenas permitem seu retorno aos gramados.

Felipão reencontra rival de estreia podendo ser campeão brasileiro

“Tive uma pancada na panturrilha que me tirou dos últimos jogos e fez com que não entrasse em campo ainda em novembro. Mas, estou recuperado. Tratei intensamente nos últimos dias e me sinto bem, graças ao suporte dos profissionais do departamento médico palmeirense”, disse o jogador, que atuou em 34 jogos com a camisa alviverde nesta temporada.

Para confirmar o título, o Palmeiras, porém, não depende apenas de si. Mesmo que vença o América Mineiro no Allianz Parque, Felipão e seus comandados precisam contar com os tropeços de Internacional e Flamengo, que medem forças com Atlético Mineiro e Grêmio, respectivamente. Se esses resultados se confirmarem, o Verdão coroa o decacampeonato nacional.

E além de opção para o duelo com o Coelho, Hyoran pode ser também uma arma secreta para o título. Isso porque, em jogos contra os mineiros e contra o Vasco da Gama, próximo adversário do Palmeiras, o camisa 28 segue invicto, com duas vitórias e dois empates contra o América e dois triunfos contra os Cruz-Maltinos.

“É um histórico bacana de nunca ter perdido para América Mineiro e Vasco. Mas, tenho a consciência que cada partida é uma história. E o segredo nesta reta final é continuarmos com esse espírito decisivo. Cada jogo para nós é uma final e agora, mais do que nunca, não podemos cometer erros. Nosso grupo é muito qualificado, a comissão técnica confia nos jogadores e vem realizando um excelente trabalho. Faremos de tudo para sermos campeões brasileiros”, finalizou.

