Há 12 anos, Palmeiras goleava Ponte Preta e acabava com jejum de títulos

Há 12 anos, em 4 de maio de 2008, o Palmeiras goleava a Ponte Preta por 5 a 0 no antigo Palestra Itália, vencia o Campeonato Paulista e acabava com um longo jejum de títulos. A equipe estava oito anos sem conquistas de primeira grandeza, depois de faturar o Torneio Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões em 2000.

Contando apenas o Estadual, a fila já era de 12 anos sem taça. A última vez que o Verdão havia vencido o Paulista foi em 1996, com o famoso ataque de 102 gols.

Voltando a 2008, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo avançou com a melhor campanha na Primeira Fase e eliminou o São Paulo, após derrota por 2 a 1 e vitória por 2 a 0, para chegar a decisão.

No primeiro jogo da final, o Alviverde venceu a Ponte no Moisés Lucarelli por 1 a 0, com gol de Kléber. Com o resultado da ida, uma derrota por um gol de diferença já bastava para o Palmeiras conquistar o título, mas o Verdão acabou fazendo bem mais.

Aos 19 minutos, Ricardo Conceição fez contra. Aos 33, Alex Mineiro marcou seu primeiro no jogo e praticamente garantiu o título ainda antes do intervalo. No segundo tempo, o Verdão ampliou ainda mais a vantagem, com gol de Valdivia e mais dois de Alex Mineiro. No final, 6 a 0 no agregado e o 22º título paulista do Palmeiras.