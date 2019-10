Gestos obscenos de Felipe Melo no clássico serão analisados pelo STJD

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá analisar os gestos obscenos feitos pelo volante do Palmeiras Felipe Melo em direção à torcida do Santos, em derrota por 2 a 0 no clássico da última quarta-feira, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada pelo site Globoesporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O jogador pode ser enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por provocar o público durante partida, prova ou equivalente. Caso acusado, Felipe Melo pode pegar suspensão de duas a seis partidas.

Não haverá nenhuma definição ainda nesta semana. O caso pode ter um novo capítulo a partir da semana que vem e o STJD tem prazo de 30 dias após o incidente para protocolar uma acusação.

Felipe Melo levantou os dedos médios em direção à torcida santista na saída para os vestiários no intervalo da partida. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não relatou o caso na súmula.