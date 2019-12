Galiotte explica reformulação do Palmeiras para a próxima temporada

Reformulação. Até mesmo durante o sorteio que definiu os grupos da Copa Libertadores da América, realizado na noite desta terça-feira, na sede da Conmebol, no Paraguai, as mudanças que o Palmeiras prometeu para a próxima temporada estiveram em pauta.

O presidente do Verdão, Maurício Galiotte, exaltou o elenco, voltou a lembrar da importância de utilizar os jovens talentos da Academia de Futebol e detalhou a renovação.

“São algumas mudanças. O nosso grupo é qualificado. Nós não estamos falando de mudanças profundas, mas é natural a saída de alguns atletas e chegada de outros. Estamos em um momento de reformulação, mas não só na parte técnica, de trabalho interno, com uma política diferenciada de investimentos pontuais, uma maior utilização dos meninos da base, algo que não fizemos nesses últimos anos. É uma pretensão nossa que eles estejam no elenco principal. Metodologia de trabalho, indicador de performance com mais critério, isso que a gente vai fazer para o próximo período. É corrigir os erros de 2019 para que não ocorram em 2020. Esse é o caminho”, disse ao Fox Sports.

O mandatário ainda destacou a importância na participação de Vanderlei Luxemburgo, recém-contratado para comandar o Verdão, no processo de reestruturação. Segundo ele, o Palmeiras fará uma avaliação do mercado para suprir a carência de determinadas posições.

“A gente vai trabalhar as posições em que nós já tínhamos desenhado que precisaríamos reforçar, agora com a participação do Vanderlei Luxemburgo no planejamento. Existem algumas posições que entendemos que precisam ser reforçadas. Estamos avaliando o mercado como um todo, o perfil dos jogadores que a gente avalia ser o ideal para as grandes disputas que o Palmeiras terá em 2020. Eu não vou citar posições, nós temos algumas carências, mas vamos contratar de forma pontual. Teremos alguns garotos subindo, alguns jogadores voltam de empréstimos e faremos algumas contratações pontuais”, finalizou.

