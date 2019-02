“Feliz pela estreia, mas triste pelo empate”, resume Ricardo Goulart

Principal contratação do Palmeiras na temporada, Ricardo Goulart enfim estreou na noite deste domingo. Após o empate sem gols contra a Ferroviária, o atacante analisou sua primeira exibição com a camisa alviverde, realizada no Estádio da Fonte Luminosa, pelo Campeonato Paulista.

Inscrito pelo Palmeiras no torneio durante a última semana, Goulart iniciou a partida no banco de reservas. Felipão trocou Carlos Eduardo por Felipe Pires no intervalo, mas viu o substituto deixar o campo contundido logo aos nove minutos e resolveu lançar Goulart.

“Eu me senti bem. Fico feliz pela estreia, mas triste pelo empate. Nossa equipe sabia que encontraria um jogo difícil. A gente se esforçou ao máximo e, agora, é descansar para a próxima partida”, declarou Goulart, ainda na saída do gramado, em entrevista à TV Globo.

A partida disputada em Araraquara marcou a volta às atividades do atacante após artroscopia no joelho direito. Questionado se já está 100% do ponto de vista físico, Goulart se disse em evolução. “Estou ficando. A gente fez um trabalho intenso e vou procurar melhorar a cada dia”, afirmou.

A melhor chance do Palmeiras no segundo tempo teve a participação de Ricardo Goulart. Após receber de Lucas Lima, o estreante foi inteligente e, de primeira, deixou Borja na cara do gol. O colombiano, no entanto, bateu fraco e o goleiro Tadeu defendeu.

Com 14 pontos ganhos, dois a mais do que o Novorizontino, o Palmeiras permanece instalado na primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista. Pela oitava rodada, o time alviverde volta a campo para o clássico contra o Santos às 19 horas (de Brasília) de sábado, no Allianz Parque.