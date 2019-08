Felipão vê Palmeiras “de igual para igual” com Grêmio e pede apoio

Embalado antes da parada para a Copa América, o Palmeiras perdeu terreno na retomada após o torneio de seleções. Na visão do técnico Luiz Felipe Scolari, o time alviverde será capaz de travar embates equilibrados com o Grêmio, próximo rival no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

“Voltamos ao nosso nível nos últimos três jogos, mas não conseguimos vencer. Com chances, mas não conseguindo. Isso é um alerta e algo que a gente vem trabalhando. Mas melhoramos bastante em relação aos primeiros 15 dias depois da Copa América. Agora, já temos condições, sim, de enfrentar o Grêmio de igual para igual”, disse Felipão à rádio Energia 97.

A oscilação exibida pelo Palmeiras após a Copa América gerou críticas de parte da torcida, especialmente da principal organizada do clube. Antes dos três confrontos consecutivos com o Grêmio, o experiente Felipão manifestou o desejo de contar com o apoio do público palestrino.

“Quero pedir a vocês que acreditem, deem força e valorizem o esforço dos atletas. Não erramos porque queremos, mas porque somos humanos. Trabalhamos no Palmeiras porque somos profissionais e ganhamos, mas gostamos do clube. Agora, nessa reta final, que estejamos juntos e mais fortes do que nunca para conseguir os objetivos”, disse.

O Palmeiras enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores nos dias 20 e 27 de agosto. Antes, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Luiz Felipe Scolari encara o mesmo adversário às 21 horas (de Brasília) deste sábado, em Porto Alegre.

“Vamos ver se conseguimos passar pelo Grêmio. É outra equipe grande e copeira. Mas nós também sabemos o que queremos e como devemos jogar. Vamos ver se passamos para chegar em uma outra semifinal e uma final”, disse Felipão, eliminado pelo Boca Juniors na semi da Copa Libertadores 2018.