Palmeiras bate Nacional em jogo-treino; veja escalações de Felipão

Sem a presença da imprensa, o Palmeiras enfrentou o Nacional na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. De acordo com informação publicada pelo clube alviverde por meio de seu site oficial, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari ganhou o jogo-treino por 3 a 0.

Os gols foram marcados por Raphael Veiga, Gustavo Gomez e Edu Dracena. Os recém-chegados Ramires e Henrique Dourado participaram do segundo tempo do jogo-treino, assim como o jovem colombiano Angulo. Já os titulares no empate contra o Bahia descansaram.

O Palmeiras começou com Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Gustavo Gomez e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga; Hyoran, Borja e Arthur Cabral. Em cobrança de falta ensaiada, Veiga abriu o placar logo aos 10 minutos. Aos 28, de cabeça, Gomez ampliou.

No segundo tempo, atuaram Jailson; Fabiano, Vitão, Edu Dracena e Esteves; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Lima; Angulo, Henrique Dourado e Arthur Cabral. Aos 29 minutos, o veterano Dracena aproveitou sobra dentro da área e fechou o marcador para o Palmeiras.

Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Felipão deve escalar um time alternativo, já que encara o mesmo rival pelas quartas de final da Copa Libertadores já na terça-feira. Diogo Barbosa, Felipe Melo e Zé Rafael estão suspensos.