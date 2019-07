Felipão projeta conversa com Deyverson e despista sobre reforço no Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, não gostou da atuação de Deyverson na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na última quarta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, o treinador externou sua insatisfação com o centroavante e prometeu uma conversa com ele na reapresentação da equipe, na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol.

“Eu vou conversar com ele. Quem sabe a titularidade o esteja deixando não raciocinar totalmente que em algumas jogadas ele é nove, não um oito de armação”, reclamou Felipão.

O que incomodou o treinador foram as falhas de Deyverson nos contra-ataques do Palmeiras. Em um deles, no segundo tempo, o centroavante errou passe fácil que deixaria Zé Rafael na cara do goleiro Marcelo Lomba (veja no vídeo abaixo).

“Ele tem que aprender que o centroavante vive de gols. Às vezes é parar uma bola dentro da área, se expor a uma trombada com o zagueiro. E é uma situação que ele não está fazendo. O meu nove tem que fazer algo diferente, para que os que venham de trás sirvam a bola. Não sei quem está dizendo que ele está jogando de oito, pode ser o passarinho azul. É o que vamos conversar”, disse Felipão.

Questionado se ele iria solicitar a contratação de mais um centroavante durante a janela de transferências, Felipão despistou e disse estar satisfeito com o elenco atual do Palmeiras.

“Eu já disse e volto a repetir: sou o técnico do Palmeiras e trabalho com os jogadores que estejam no Palmeiras. Minha função é trabalhar com quem está aqui ou com quem pode chegar. Não pedi mais ninguém, temos um grupo muito bom. Se o Palmeiras vai contratar ou não, nem participo”, encerrou.

