Borja publica foto com bota ortopédica e é dúvida no Palmeiras para o Dérbi

Autor de um dos gols da classificação do Palmeiras contra o Godoy Cruz, eleito o melhor jogador jogador da partida e, de quebra, vice-artilheiro da história do Verdão na Libertadores. A noite da última terça-feira foi mágica para Miguel Borja, mas nem tudo foi motivo de alegria. O colombiano sofreu um entorse durante o jogo e é dúvida para o clássico do final de semana, contra o Corinthians.

Em sua conta oficial no Instagram, Borja publicou uma foto em que aparece com uma bota ortopédica imobilizadora. Depois da classificação contra o Godoy Cruz, o atacante já havia deixado o Allianz Parque com ela.

O lance em que Borja sofreu o entorse aconteceu ainda no primeiro tempo. Sozinho, o jogador virou o pé e sentiu o tornozelo. Ainda assim, ele voltou para o segundo tempo e só deixou o campo para a entrada de Deyverson aos 31 minutos, depois de fazer o gol.

O colombiano ainda é dúvida para o clássico deste domingo. Às 19h, Palmeiras e Corinthians entram em campo na Arena, em Itaquera, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.