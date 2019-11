Em Salvador, Palmeiras encerra série de três jogos fora do Allianz

O confronto com o Bahia, previsto para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, marca o fim da série de três jogos do Palmeiras fora do Allianz Parque. No Estádio da Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Mano Menezes tenta encerrar o período com chave de ouro.

O primeiro dos três jogos fora do Allianz Parque foi disputado no Estádio de São Januário. Em um gramado comprometido, com uma formação alternativa, o Palmeiras teve trabalho para ganhar do Vasco por 2 a 1, com gols de Lucas Lima e Luiz Adriano.

Em seguida, com o Allianz Parque indisponível por conta de um festival musical, o Palmeiras precisou mandar o clássico contra o Corinthians no Estádio do Pacaembu. Após começar em desvantagem, o time alviverde empatou por meio de Bruno Henrique nos acréscimos.

O último duelo disputado pelo Palmeiras no Allianz Parque foi realizado em 2 de novembro, data em que a equipe de Mano Menezes ganhou por 1 a 0 do Ceará, gol de Zé Rafael. O retorno à arena está marcado para o dia 24, contra o Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Lucas Lima, fora do Derby pelo terceiro cartão amarelo, volta a ficar à disposição de Mano Menezes contra o Bahia. Assim como o volante Felipe Melo, que poderá atuar amparado por efeito suspensivo após perder os jogos contra Vasco e Corinthians.

Com 67 pontos ganhos, 10 a menos que o Flamengo, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time alviverde, já classificado à Copa Libertadores, disputará o torneio continental cinco vezes consecutivas de maneira inédita em sua história.