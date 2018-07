Em ‘primeiro e único’ jogo, Wesley Carvalho deve dar chances à base

O técnico interino Wesley Carvalho irá comandar o Palmeiras pela primeira e última vez neste domingo, diante do Paraná, às 11h (de Brasília), no Allianz Parque. Mesmo assim, o espaço concedido pelo treinador já poderá ser importante para alguns garotos da base palestrina.

Uma das grandes promessas das divisões de base do Verdão, o atacante Yan treinou com os profissionais nos últimos dois dias e deverá ser opção no banco de reservas. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro sub-20 deste ano, com cinco gols em três jogos, e, no Campeonato Paulista, é o segundo maior goleador da equipe, com seis bolas na rede em sete partidas disputadas.

Ainda pelo que as atividades desta semana indicam, Artur deve ter sua primeira chance como titular na temporada. Nos trabalhos na Academia de Futebol, Hyoran e Scarpa, seus concorrentes por posição com Roger Machado, trabalharam pela esquerda e meio, respectivamente. Assim, pelo lado direito, o jovem é a principal opção.

Outra opção entre os suplentes será Pedrão. Pouco aproveitado no ano, o jogador de 21 anos, promovido em definitivo ao profissional nesta temporada, volta a ser relacionado justamente contra o Paraná, que tentou contratá-lo por empréstimo este ano.

Revelado nas categorias de base do clube e campeão brasileiro em 2016 – se juntou ao elenco profissional na reta final -, o jogador ostenta retrospecto invicto, com três vitórias e três empates em seis jogos: Vitória, Ceará, Flamengo, Árabe Unido-PAN, Independiente Medellín-COL e Santos.

As outras duas mudanças serão no sistema defensivo. O lateral-direito Marcos Rocha, que deixou o jogo contra o Fluminense com dores na coxa esquerda e teve diagnosticada uma sobrecarga muscular, deve dar lugar a Mayke. Já o zagueiro Edu Dracena, expulso no Maracanã, abre espaço para Thiago Martins.

O provável Palmeiras tem Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Moisés e Lucas Lima; Artur, Dudu e Willian.

Este deve ser o primeiro e único jogo de Wesley Carvalho no comando da equipe profissional do Palmeiras. Na próxima terça-feira, a tendência é que Luiz Felipe Scolari seja apresentado na Academia de Futebol, se juntando aos auxiliarias Paulo Turra e Carlos Pracidelli, que já estão no clube. Com 23 pontos, o Verdão ocupa a sétima colocação no Brasileirão – o líder Flamengo tem 31.

