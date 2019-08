Em jejum no Brasileiro, Palmeiras faz teste contra o Nacional

O Palmeiras ainda não conseguiu vencer pelo Campeonato Brasileiro após a paralisação da Copa América. Há cinco rodadas consecutivas sem ganhar no torneio nacional, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari tem um teste contra o Nacional programado para a tarde desta terça-feira.

A imprensa não poderá acompanhar o jogo-treino contra o tradicional time paulistano nas dependências da Academia de Futebol. Durante a atividade, Felipão terá uma chance de fazer testes na equipe antes de voltar a campo para enfrentar o Grêmio.

O Palmeiras duela com o adversário gaúcho às 21 horas (de Brasília) deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O lateral esquerdo Diogo Barbosa e o meia Zé Rafael, suspensos pelo terceiro amarelo, são desfalques certos. Assim como o volante Felipe Melo, expulso.

No compromisso pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que Felipão poupe alguns jogadores pensando nos duelos com o Grêmio pela Copa Libertadores. Pelas quartas de final do torneio continental, o Palmeiras enfrenta o time gaúcho nos dias 20 (Arena) e 27 (Pacaembu) de agosto.

Nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras amargou decepções contra São Paulo (1 x 1), Ceará (0 x 2), Vasco da Gama (1 x 1), Corinthians (1 x 1) e Bahia (2 x 2). Antes líder, o clube alviverde caiu para o segundo lugar com 29 pontos, três a menos do que o Santos.