Dupla do Palmeiras pode entrar em top6 de vendas do futebol brasileiro

Alexandre Mattos está na Europa para tratar das negociações de Luan Cândido e Vitão com o Barcelona. Suas negociações, que podem render 20 milhões de euros (R$ 84 milhões) ao clube, causaram a revolta de grande parte da torcida do Palmeiras, mas se concretizadas, entrariam para o top 6 em suas posições em valor de venda de atletas no futebol brasileiro.

Segundo números levantados pelo site Base Palmeiras, apenas quatro laterais foram negociados com clubes estrangeiros por valor superior a 10 milhões de euros. Supondo que o valor investido pelo Barça seja o mesmo nas duas joias palmeirenses, ou seja, 10 milhões de euros por cada atleta, Luan Cândido formaria o top5 (confira a lista abaixo).

No caso de Vitão, ele formaria o top6 de vendas de zagueiros no futebol nacional, empatando nesta posição com Henrique, outro defensor do Verdão negociado com o Barcelona, em 2008, e Thiago Silva, que no ano seguinte deixou o Fluminense rumo ao Milan (a relação completa está ao final do texto).

Luan Cândido e Vitão, atletas de 18 e 19 anos, respectivamente, sequer estrearam pelo profissional e são figuras constantes nas convocações da Seleção Brasileira Sub-20. O segundo, inclusive, é o capitão da equipe nacional da categoria.

A Gazeta Esportiva esmiuçou o plano do Palmeiras com seus atletas vindos das categorias de base. Passando por processo parecido ao de Victor Luis estão o centroavante Papagaio, no Atlético-MG, o zagueiro Thiago Martins, atuando no Japão, e o atacante Artur, emprestado ao Bahia.

Maiores vendas de laterais no futebol brasileiro, em euros, segundo o Base Palmeiras.

1º – Danilo (2011) 13 milhões do Santos para o Porto

2º – Emerson (2019) 12 milhões do Atlético-MG para o Barcelona

3º – Guilherme Arana (2017) 11 milhões do Corinthians para o Sevilla

4º – Mário Fernandes (2012) 10,5 milhões do Grêmio para o CSKA

5º – Alex Sandro (2011) 9,6 milhões do Santos para o Porto

6º – Jorge (2017) 8,5 milhões do Flamengo para o Monaco

Maiores vendas de zagueiros no futebol brasileiro, em euros, segundo o Base Palmeiras.

1º – Breno (2007) 12 milhões do São Paulo para o Bayern de Munique

2º – Yerry Mina (2018) 11,8 milhões do Palmeiras para o Barcelona

3º – Alex (2004) 11,5 milhões do Santos para o PSV

4º – Edmílson (2000) 11,5 milhões do São Paulo para o Lyon

5º – Jemerson (2016) 11 milhões do Atlético-MG para o Monaco

6º – Henrique (2008) 10 milhões do Palmeiras para o Barcelona

7º – Thiago Silva (2009) 10 milhões do Fluminense para o Milan