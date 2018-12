Dudu reafirma desejo de ficar no Palmeiras em premiação da CBF

Assim como na Bola de Prata, Dudu foi eleito como melhor jogador da edição 2018 do Campeonato Brasileiro nesta noite de segunda-feira, no Prêmio Brasileirão, promovido pela CBF. No palco da cerimônia, ocorrida no Rio de Janeiro, o atacante reafirmou o desejo de permanecer no Palmeiras.

“Muito feliz de ter feito um grande campeonato, e também por esse prêmio. Tenho contrato até 2022, espero continuar”, contou o camisa 7.

“Queria agradecer ao presidente, a todo nosso elenco, sem eles eu não estaria aqui. Estou muito feliz por isso, só quero agradecer a Deus por me dar saúde para continuar batalhando nessa caminhada”, completou o atacante.

Principal garçom do Brasileirão, com 13 assistências, Dudu também ajudou o Verdão com sete gols, números que o credenciaram ao status de melhor jogador do torneio. Com potencial de receber boas propostas na janela de transferências de janeiro, a permanência do atleta para 2019 é incerta.

