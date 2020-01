Dudu pode ser o artilheiro do Palmeiras no Paulista neste século

Mais uma vez, Dudu começa a temporada como principal nome do elenco do Palmeiras. Nesta edição do Campeonato Paulista, o atacante pode ultrapassar o chileno Jorge Valdivia como artilheiro do clube alviverde no torneio estadual durante o século XXI.

Considerando apenas os jogos pelo Campeonato Paulista realizados desde 2001, Valdivia é o artilheiro com um total de 19 gols. Com 16 bolas na rede pelo Estadual, Dudu atualmente ocupa o quarto posto, atrás também de Diego Souza e Edmundo, ambos com 18.

Com um retrospecto de 68 gols em 295 partidas, Dudu já é o goleador do Palmeiras no século XXI. Ele anotou 41 vezes pelo clube alviverde no Campeonato Brasileiro por pontos corridos e balançou as redes do Allianz Parque em 32 ocasiões, mais dois recordes.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, Dudu disputou as finais do Paulista logo no primeiro ano pelo clube alviverde e terminou os confrontos com o Santos como vilão. O camisa 7 perdeu um pênalti no primeiro jogo e acabou expulso no segundo.

A caminhada do Palmeiras na edição de 2020 do Campeonato Paulista começa às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior, contra o Ituano. O atacante Dudu, garantido como titular, já pode diminuir a diferença em relação ao topo da lista de artilheiros do clube no torneio estadual desde 2001.