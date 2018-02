Dracena, Moisés, Diogo e Borja vão à Academia de Futebol na folga

Nem todos os jogadores do Palmeiras passaram a segunda-feira de folga para o elenco descansando. Edu Dracena, Diogo Barbosa, Moisés, Fernando e Miguel Borja foram à Academia de Futebol para seguir com seus treinos exclusivos.

Moisés e Edu Dracena estenderam sua pré-temporada para ter condições de aguentar o ritmo de jogos ao longo do ano. O camisa 10 chegou a estrear em 2018 na partida contra o Bragantino, dia 28 de janeiro, quando entrou no segundo tempo do duelo. No entanto, a comissão técnica entendeu que o jogador deveria seguir cronogramas específicos.

Já o defensor ainda não jogou este ano. Membros da comissão técnica chegaram a dizer, informalmente, que ambos estariam entre os relacionados para o jogo contra o Linense. Com a ausência da dupla nos últimos treinamentos, porém, o discurso mudou e o prazo já não existe mais.

Diogo Barbosa, por sua vez, vive caso diferente. O camisa 6, contratado para ser o dono da lateral-esquerda, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo em jogo-treino de pré-temporada contra o Atibaia, na Academia de Futebol. O atleta já está recuperado do problema, mas ainda busca seu condicionamento ideal.

Borja foi baixa no duelo contra a Ponte Preta, no domingo, e trabalha para estar à disposição da comissão técnica no Derby de sábado. Por fim, Fernando foi alçado a equipe profissional após a lesão de Artur e, como estava de férias após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, precisará de um período de treinos físicos para ser escalado por Roger Machado.

Além do quinteto, Jean e Deyverson também foram ao Centro de Excelência alviverde para seguir com suas recuperações. O atacante fez um procedimento para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito, enquanto o volante passou por artroscopia no joelho direito.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com