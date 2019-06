Dracena é o primeiro do Palmeiras a admitir chance de novo jogo contra o Botafogo

A polêmica entre Palmeiras e Botafogo em relação ao pedido alvinegro pela anulação da vitória alviverde no Campeonato Brasileiro segue rendendo. Nesta terça-feira, o zagueiro Edu Dracena falou sobre o assunto e foi o primeiro palestrino a admitir em entrevista coletiva a possibilidade de uma nova partida.

“Estamos bem tranquilos, confiamos bastante no nosso jurídico e sabemos que não houve nada de anormal na partida. Agora, independentemente do resultado que vier, estaremos trabalhando e, se por ventura acontecer uma coisa negativa, vamos buscar esses pontos de novo”, afirmou o defensor.

Em suas últimas entrevistas, o técnico Luiz Felipe Scolari deixou claro que não cogita a realização de um novo duelo entre os dois times. A tendência é que o julgamento no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) ocorra no próximo dia 18.

“É estranho, até porque se você colocar os três pontos, temos cinco de vantagem para o segundo colocado, né? Aconteceu essa situação de ter o julgamento e as pessoas capacitadas vão estar ali para isso. Mas para nós jogadores, que dentro de campo conseguimos a vitória, nos dedicamos, lutamos, é duro você ver esse asterisco e um jogo suspenso”, completou.

No momento, considerando um jogo a menos para o Verdão, a equipe de Edu Dracena e Felipão soma 19 pontos e lidera o Campeonato Brasileiro com dois a mais que o Santos, segundo colocado. Na quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Avaí, no Allianz Parque, o Palestra faz sua última partida antes da pausa para a Copa América.

