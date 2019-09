Decisivo no Palmeiras, Scarpa entra na seleção da rodada do Brasileirão

O Palmeiras renasceu com a estreia de Mano Menezes. Na vitória de sábado contra o Goiás, no Serra Dourada, o Verdão superou o susto de sair atrás do marcador e alcançou o gol da vitória nos acréscimos. Destaque para o meia Gustavo Scarpa, autor do tento decisivo. O jogador entrou, inclusive, para a seleção oficial da rodada, divulgada nesta segunda-feira.

Segundo perfil oficial do Campeonato Brasileiro, Scarpa foi o único representante de time paulista selecionado nesta rodada para a equipe ideal. Os destaques foram o Flamengo, com cinco escolhidos e o técnico Jorge Jesus, e o Bahia, com dois escalados.

A equipe ideal da rodada, selecionada por torcedores, foi a seguinte: Jordi (CSA); Nino Paraíba (Bahia), Cuesta (Inter). Pablo Marí (Flamengo) e Filipe Luís (Flamengo); Ronaldo (Bahia), Arão (Flamengo), Reiner (Flamengo) e Gustavo Scarpa (Palmeiras); Everton Cebolinha (Grêmio) e Gabigol (Flamengo). Técnico: Jorge Jesus.