De volta, M. Rocha traz experiência de campeão e assistências

Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras entra em campo para encarar o Guaraní, no Allianz Parque. A principal novidade no time titular do Palmeiras para o torneio continental deve ser o lateral direito Marcos Rocha.

Após perder quatro partidas seguidas por lesão, Marcos Rocha voltou ao time no empate diante do time de Araraquara e participou dos 90 minutos. No treino de segunda-feira, Luxemburgo indicou a volta do ala no lugar do improvisado volante Gabriel Menino.

O elenco do Palmeiras conta com apenas dois jogadores que já conquistaram a Copa Libertadores. Em 2013, sob o comando do técnico Cuca, Marcos Rocha ganhou o torneio continental com a camisa do Atlético-MG. Willian, por sua vez, venceu pelo Corinthians, em 2012.

Com a presença de Marcos Rocha, o Palmeiras ganha força no apoio. Em oito partidas disputadas, o lateral direito já ofereceu duas assistências e, no ano passado, distribuiu sete passes para o gol, perdendo no quesito apenas para Dudu (18). Por outro lado, a marcação não está entre os pontos fortes do ex-jogador do Atlético-MG.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve mandar o Palmeiras a campo para enfrentar o Guaraní com a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Matias Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano.