Em treino fechado, Luxa indica M. Rocha titular: veja time provável

O Palmeiras realizou seu último treinamento antes do confronto com o Guarani durante a tarde desta segunda-feira. No Allianz Parque, sede da partida pela Copa Libertadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo fechou os trabalhos táticos, mas indicou a escalação de Marcos Rocha como titular.

Luxemburgo permitiu que a imprensa acompanhasse apenas o período de aquecimento dos jogadores no gramado do Allianz Parque. Enquanto os outros atletas se preparavam em campo, os 11 prováveis titulares desceram para o vestiário e retornaram após alguns minutos.

O Palmeiras, portanto, deve entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Matias Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano. Do provável time titular, apenas Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomez e Rony começaram contra a Ferroviária.

Após perder quatro partidas seguidas por lesão, Marcos Rocha voltou ao time no empate diante do time de Araraquara e participou dos 90 minutos. Com o retorno do lateral direito, o volante Gabriel Menino, improvisado na posição nos últimos jogos, volta à reserva.

O treinamento, inicialmente marcado para as 16h30, começou com aproximadamente uma hora de atraso, já que antes a comissão técnica exibiu vídeos sobre o Guaraní. O time paraguaio foi o responsável por eliminar o Corinthians ainda nas etapas seletivas da Copa Libertadores.

O jogo entre Palmeiras e Guaraní está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Como os dois times ganharam por 2 a 0 na primeira rodada, o duelo vale a liderança do Grupo B.