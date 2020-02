Com melhor campanha, Luxa libera Carnaval: “Tem que se divertir”

O triunfo sobre o Guarani garantiu ao Palmeiras a melhor campanha do Campeonato Paulista. De olho no Santo André, concorrente que ainda pode superar o time alviverde, o técnico Vanderlei Luxemburgo, fã do Carnaval, concedeu folga ao elenco até segunda-feira.

Com cinco vitórias, um empate e uma derrota, o Palmeiras chegou aos 16 pontos ganhos e assumiu a liderança do Grupo B. O time palestrino, agora, precisa secar o Santo André, que tem um ponto a menos e pega o Red Bull Bragantino às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Bruno José Daniel.

“Passar o Santo André era nosso objetivo, mas ainda falta o jogo deles. Com a melhor campanha, você pode decidir em casa nas próximas fases. Não é uma vantagem absurda, mas pode atuar em casa. O gramado oferece a chance de jogar também para o rival, então não é algo de que vamos tirar muita vantagem”, disse Luxa.

O treinador, satisfeito com a vitória sobre o Guarani, programou a reapresentação do elenco palmeirense apenas para as 16 horas (de Brasília) de segunda-feira, na Academia de Futebol. Nascido em Nova Iguaçu, Vanderlei Luxemburgo já participou de desfiles.

“O Carnaval é uma festa do Brasil, enraizada na nossa cultura. Esses jogos que marcam no meio do feriado não deveriam existir. Podem tomar uma cervejinha e dar uma esfriada. Tem que se divertir. Eu gosto de Carnaval e vamos ver se vou desfilar”, declarou.

Na segunda-feira, após curtir o Carnaval, o elenco palmeirense inicia a preparação para um clássico. Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde volta a campo para encarar o Santos às 16 horas (de Brasília) do próximo de 29 de fevereiro, no Estádio do Pacaembu.