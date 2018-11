Cuca vê Palmeiras favorito contra o Santos: “Fase é magnífica”

O técnico Cuca vê o Palmeiras favorito contra o Santos para o clássico deste sábado, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador elogia a ascensão do Peixe, mas vê o rival à frente pela fase atual e por atuar diante do torcedor.

“Estamos em recuperação muito grande e não é pouca coisa 69% de aproveitamento. É que a fase do Palmeiras é magnífica, são favoritos em cima do aproveitamento, 85%, por jogar em casa, por ser primeiro colocado, plantel muito bom, etc. Tudo isso faz eles serem favoritos, mas temos nossa força e vamos tentar fazer nosso melhor lá”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O Palmeiras atuou em boa parte do Brasileirão com reservas por causa da Libertadores da América, mas agora eliminado da competição continental, o Alviverde pode atuar com força máxima. Diferentemente do capitão Victor Ferraz, Cuca espera pelo que há de melhor no clube paulistano.

“Vem com todos à disposição, lógico. Felipão é baita treinador, vai avaliar o melhor para jogar com estágio físico e técnico. Nesse momento, com só uma competição, colocará tudo que tem de melhor contra a gente”, analisou o comandante santista.

No Palmeiras, Willian é desfalque certo por conta de lesão muscular. O Santos terá todos os titulares à disposição. As dúvidas estão na defesa – duas vagas para Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo -, e no ataque, com Bruno Henrique e Derlis González disputando espaço.