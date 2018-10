Borja retorna e busca artilharia isolada da Copa Libertadores

Miguel Borja deve ser titular no confronto com o Boca Juniors, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela semifinal da Copa Libertadores. Na Bombonera, em seu primeiro jogo pelo Palmeiras após defender a seleção colombiana, o centroavante busca a artilharia isolada do torneio continental.

Ganhador da edição de 2016 da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, o inspirado Miguel Borja já contabiliza nove gols em 10 jogos no torneio. Atualmente, o palmeirense divide a artilharia com Morelos, do Santa Fe, clube que foi eliminado logo na primeira fase.

Em sua última partida pelo Palmeiras, contra o Colo-Colo, Borja marcou um dos gols que selaram a classificação à semifinal da Copa Libertadores. Convocado para defender a Colômbia, ele desfalcou o time contra São Paulo e Grêmio. Diante do Ceará, ficou no banco.

Com Deyverson em alta, Borja vinha sendo reserva no Campeonato Brasileiro, mas deve retomar a condição de titular na Copa Libertadores. A tendência é que o centroavante colombiano forme a linha ofensiva na Bombonera ao lado de Dudu e Willian.

Em 2018, Borja tenta ser o quinto jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras a terminar como artilheiro da Copa Libertadores. Já alcançaram o feito Tupãzinho (11 gols em 1968), Lopes (nove gols em 2001) e Marcinho e Washington (cinco gols em 2006).

O Palmeiras deve ter novidades no miolo de zaga diante do Boca Juniors, com Antônio Carlos e Edu Dracena entre os reservas. A tendência é que o time entre em campo com Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felpe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja.